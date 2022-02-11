Şanlıurfa'dan Suriye'ye insanı yardım tırı gönderildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'dan Suriye'nin Azez bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere hazırlanan 1 tır insani yardım malzemesi yola çıktı.

Günyüzü Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinden yapılan açıklamaya göre, hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan ve içerisinde giyim, çocuk bezi, oyuncak ve gıda malzemesi taşıyan tır, derneğin Paşabağı Mahallesi'ndeki binası önündeki törenle Suriye'ye uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Veysel Toprak, mazlumların çığlığına duyarsız kalmadan hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Yardımlarda emeği geçenlere teşekkür eden Toprak, "500 ailenin istifade edeceği 11. tırımız olan bağışları, Azez bölgesinde çadırda yaşayan mazlumların sofrasına yetiştirmek için hareket ediyoruz. Bizzat kendi ellerimizle emanetlerinizi yerine ulaştıracak, sevinçlerine ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılan duaların ardından yardım tırı Suriye'ye doğru yola çıktı.