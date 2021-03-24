Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

24.03.2021 23:19 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:22
Şanlıurfa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, teknik çalışma sonucunda şüpheli M.E'nin Birecik-Gaziantep kara yolunda bir tıra binerek kaçmaya çalıştığını tespit etti.

Durdurulan tırda yakalanan şüphelinin üzerinde 24.7 gram metamfetamin yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Darıcı

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