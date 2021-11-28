Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/ Ypg terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. PKK/YPG propagandası yapan ve örgüt içinde faaliyette bulunan 11 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.