Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama - Haberler
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Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama

ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, polisin PKK/KCK-PYD/ Ypg terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK- PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi. PKK/YPG propagandası yapan ve örgüt içinde faaliyette bulunan 11 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 3 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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