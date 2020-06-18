Şanlıurfa'daki akraba kavgasına 4 tutuklama
Şanlıurfa'da akraba 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan biri muhtar 4 şüpheli tutuklandı.
18.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:51
Şanlıurfa'da akraba 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan biri muhtar 4 şüpheli tutuklandı.
Haliliye ilçesi kırsalındaki Üçkuyu Mahallesi'nde tarladan yol geçirilmesi nedeniyle önceki gün akraba 2 grup arasında çıkan ve bir kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Aralarında mahallenin muhtarının da bulunduğu 4 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
Kavgayla ilgili 2 şüphelinin ise arandığı öğrenildi.
Kaynak: AA