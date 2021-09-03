Şanlıurfa'da yönlendirme tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da yönlendirme tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da yönlendirme tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin yönlendirme tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da otomobilin yönlendirme tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Tolga Çapar'ın kullandığı 31 BD 275 plakalı otomobil, Sırrın Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta yönlendirme tabelasına çarptı.

Otomobilde sıkışan Çapar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çapar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi
Takla atarak alev alan otomobilin sürücüsü yanarak yaşamını yitirdi
Takla atarak yol kenarına savrulan otomobilin içinde yanarak can verdi
Takla atarak yol kenarına savrulan otomobilin içinde yanarak can verdi
Sokakta yürürken elektrik kablosuna değen adam feci şekilde can verdi
Sokakta yürürken elektrik kablosuna değen adam feci şekilde can verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mansur Yavaş Sultan Alparslan Aliya İzzetbegoviç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Mesut Akusta Haluk Levent Demet Akalın
Spor Ali Koç Ali Öztürk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Şanlıurfa'da yönlendirme tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 12:46:44. #1.14#

title