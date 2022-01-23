Şanlıurfa'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Cavit Yaşar idaresindeki 01 ABE 531 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 33. kilometresinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yoldan çıktı.

Kazada sürücüyle yanında bulunan Mehmet Güneş ve İsmail Gök yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Gaziantep, Otomobil, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title