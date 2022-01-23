Şanlıurfa'da yoldan çıkan otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.
GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cavit Yaşar idaresindeki 01 ABE 531 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 33. kilometresinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yoldan çıktı.
Kazada sürücüyle yanında bulunan Mehmet Güneş ve İsmail Gök yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri