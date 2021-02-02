Şanlıurfa'da yengelerini bir süre rehin alan kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da yengelerini bir süre rehin alan kişi gözaltına alındı

02.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 18:09
Şanlıurfa'da yengelerini bir süre rehin alan kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da 2 yengesini bir süre rehin alan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2 yengesini bir süre rehin alan kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eyyübiye ilçesinin Eyüp Nebi Mahallesi'nde yaşayan ve şizofren olduğu iddia edilen kişi, henüz belirlenemeyen nedenle evdeki 2 ağabeyinin eşlerini elindeki kesici aletle balkonda rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Özel harekat polislerince düzenlenen operasyonda 2 kadın kurtarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli ise Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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