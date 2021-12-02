Şanlıurfa'da yaralıya müdahale için duran kamyona kamyonet çarptı, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da yaralıya müdahale için duran kamyona kamyonet çarptı, 2 kişi yaralandı

AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da yaralıya müdahale için duran kamyona kamyonet çarptı, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da trafik kazasında yaralanan kişiye müdahale için duran kamyona arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Şanlıurfa'da trafik kazasında yaralanan kişiye müdahale için duran kamyona arkadan gelen kamyonetin çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ö.B. idaresindeki 63 E 7910 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde devrildi.

Arkadan gelen briket yüklü 6 CLS 376 plakalı kamyonun sürücüsü M.K. da aracını park edip yaralıya yardım etmek istedi. Bu sırada kamyona arkasından gelen B.G. idaresindeki 07 FIR 48 plakalı alçı yüklü kamyonet çarptı.

Kazada kamyon ve kamyonetin sürücüleri yaralandı.

Kamyonetin sürücüsü B.G. sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle çıkarıldı.

İki kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşımın aksadığı yol ise araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Şanlıurfa'da yaralıya müdahale için duran kamyona kamyonet çarptı, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yaralıya müdahale için duran kamyona kamyonet çarptı, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yaralıya müdahale için duran kamyona kamyonet çarptı, 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yaralıya müdahale için duran kamyona kamyonet çarptı, 2 kişi yaralandı

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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