Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı.

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle beslenmekte güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya 500 kilogram yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, son dönemde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle yiyecek bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Ekipler, özellikle kar yağışının en fazla görüldüğü Karacadağ eteklerine 250 kilogram besi yemi ile 250 kilogram yonca bıraktı.

Bölgede kınalı keklik, tilki, çakal, yaban tavşanı gibi hayvanların genel yayılış gösterdiği belirtilirken, doğaya yem bırakma çalışmalarının kış boyunca süreceği vurgulandı.

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Şanlıurfa'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

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AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

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