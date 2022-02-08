Şanlıurfa'da vektörlerle mücadele sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da vektörlerle mücadele sürüyor

AA, Mustafa Güçlü - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da vektörlerle mücadele sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı zararlılarla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını korumak ve çevre güvenliğini sağlamak amacıyla başlattığı zararlılarla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı kent genelinde vektörle mücadele çalışmasını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Ekipler, dereler, sulama kanalları, fosseptikler, rögarlar, park ve bahçelerde ilaçlama çalışması yaparak vatandaşların sağlığını ön planda tutuyor.

Su birikintilerinde üremeye başlayan sivrisinek başta olmak üzere karasinek ve diğer haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, üç merkez ilçede 106 personel, 48 araç 3 arazöz ve 3 traktör ile vatandaşların rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

???????

AA / Mustafa Güçlü - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title