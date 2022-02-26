Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

AA, Eşber Ayaydın - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 20 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin desteğiyle düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu imalatı, satışı yapanlar ve kullanıcılarının yakalanması için başlatılan çalışma doğrultusunda, şüphelileri 3 ay süreyle teknik ve fiziki takibe aldı.

KOM ekipleri ile jandarma özel harekat timlerinin yer aldığı 90 jandarma, belirlenen 20 adrese şafak vakti operasyon düzenledi.

Bazı adreslere "koçbaşı" kullanarak giren ekipler, 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dedektör köpeğin de kullanıldığı aramalarda, 40 gram eroin, 50 gram toz esrar, 50 gram metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Jandarma Özel Harekat, Uyuşturucu, Şanlıurfa, Jandarma, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title