Şanlıurfa'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneğince yürütülen "Yerel Medya Buluşmaları Projesi" kapsamında Şanlıurfa'daki yerel ve ulusal medya temsilcileri "çok kanallı yayıncılık" sistemi hakkında bilgilendirildi.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Göbeklitepe Toplantı Salonu'ndaki etkinlikte, Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Daily Sabah gazetesinin Editörü Can Kazancıoğlu, Görsel İçerik Editörü Rahmi Osman Kaçmaz ve Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Osman Bahattin Dirlik gazetecilerle bir araya geldi.

Konuşmacılar, sesli, görüntülü ve yazılı basına ilişkin çok kanallı yayıncılık konusunda yerel medya temsilcilerine bilgi verdi.

Ekrem Kızıltaş ise yerel medyanın beklentileri ve durumu hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdür Vekili Erdoğan Güvel de tüm katılımcılara teşekkür etti.

Program, medya mensuplarının sorun ve temennilerini iletmesiyle sona erdi.