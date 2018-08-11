Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Aksoy idaresindeki 63 VR 963 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 56. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.
Kazada, araçta bulunan Adle Aksoy ve Fatma Altun yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.