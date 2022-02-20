Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 21 zanlı tutuklandı - Haberler
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Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonunda yakalanan 21 zanlı tutuklandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'da

Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, merkez Eyyübiye ilçesinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da 16 Şubat'ta, 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 21 şüpheli gözaltına alınmış, 12 kişi hakkında da "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem başlatılmıştı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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