Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Çepik idaresindeki 01 PK 793 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 75. kilometresinde Ferit K. yönetimindeki tırla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Çepik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çepik'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karabük merkezli soruşturmada 'araç fiyatlarını etkiledikleri' gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Karabük merkezli soruşturmada "araç fiyatlarını etkiledikleri" gerekçesiyle 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 İki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı

İki polis aracına çarpıp kaçan sürücü otomobili çamura saplanınca yakalandı

 REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

REFÜJDE AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ 2 ÖLÜ

AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title