Şanlıurfa'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Çepik idaresindeki 01 PK 793 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 75. kilometresinde Ferit K. yönetimindeki tırla çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Çepik, olay yerinde hayatını kaybetti.
Çepik'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
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