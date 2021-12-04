Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan çizgili sırtlan yavrusu doğaya salındı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düştüğü kuyudan kurtarılan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
HALFETİ, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düştüğü kuyudan kurtarılan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yavrusu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yeşilözen Mahallesi kırsalında tarlada çalışan köylüler, yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuda çizgili sırtlan yavrusu fark ederek Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verdi.
Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan yavru, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi.
Yaralı ve bitkin hayvan, merkezde uygulanan özel bakımla hayata tutundu.
Ekipler, 20 günlük tedavisinin ardından çizgili sırtlan yavrusunu ailesine kavuşturmak için yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Halfeti ilçesine götürdü.
Çizgili sırtlan yavrusu, kuyuya düştüğü mahallenin kırsalında doğal yaşam alanına bırakıldı.