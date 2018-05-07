Şanlıurfa'da Tankerin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'da tankerin çaptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da tankerin çaptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.
Şanlıurfa-Mardin karayolunun Çamlıdere Mahallesi yakınlarında, Salih Turan idaresindeki 31 KKH 83 plakalı tanker, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Aşkan'a (73) çaptı.
Ağır yaralanan Mustafa Aşkan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından tanker sürücüsü Turan, gözaltına alındı.