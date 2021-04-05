Şanlıurfa'da tahliye kanalında jeneratörle balık avlayan 3 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı
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Şanlıurfa'da tahliye kanalında jeneratörle balık avlayan 3 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı

Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da tahliye kanalında jeneratörle balık avlayan 3 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tahliye kanalında jeneratörle balık avlayan 3 kişiye 18 bin lira ceza verildi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde tahliye kanalında jeneratörle balık avlayan 3 kişiye 18 bin lira ceza verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Gürgelen Mahallesi yakınlarında bulunan sulama tahliye kanalında, tekneyle kaçak balık avlayan kişileri tespit etti.

Ekiplerce jeneratörle balık avladıkları belirlenen 3 kişiye 18 bin lira ceza uygulandı.

Ele geçirilen malzeme ve balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Akkurt

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