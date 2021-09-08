Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Kırsal İkiağız Mahallesi'nde dün koyun otlattıkları sırada arkadaşıyla sulama kanalına düşen 9 yaşındaki Taha Demirler'in cesedi, olay yerinden yaklaşık 15 kilometre uzakta vatandaşlar tarafından su yüzeyinde görüldü.

Bölgeye gelen dalgıç polis ekibi, Demirler'in cesedini sudan çıkardı. Yapılan ilk incelemenin ardından Demirler'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kırsal İkiağız Mahallesi'nde dün sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan Enes Kurt (8) ve Taha Demirler (9) için arama çalışması başlatılmış, bir süre sonra Kurt'un cesedine ulaşılmıştı.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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