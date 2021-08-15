Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç kayboldu
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç kayboldu

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen genç kayboldu
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen genç kayboldu.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına düşen genç kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Yıldız (18), ikamet ettiği ilçe kırsalındaki Şeyhçoban Mahallesi'nde dolaşmaya çıktı.

Dengesini kaybederek mahalle yakınlarından geçen sulama kanalına düşen Yıldız, kısa süre sonra suda kayboldu.

Yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri kanalda arama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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