Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'da polis ekiplerince kent genelinde son bir yılda yapılan operasyonlarda, 56'sı uzun namlulu olmak üzere 2 bin 420 silah ile 285 bin 733 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da polis ekiplerince kent genelinde son bir yılda yapılan operasyonlarda, 56'sı uzun namlulu olmak üzere 2 bin 420 silah ile 285 bin 733 mermi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentteki kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, polis ekiplerinde kent genelinde son 1 yılda gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonları, yol kontrolleri ve denetimlerde; ruhsatsız 56 uzun namlulu silah, 1086 tabanca, 366 tüfek, 912 kurusıkı tabanca, 285 bin 733 mermi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili 1438 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da son bir yılda 2 bin 420 silah ele geçirildi

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

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