Şanlıurfa'da silahlı çatışma anı kamerada
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Şanlıurfa'da silahlı çatışma anı kamerada

03.02.2021 15:12 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:31

Şanlıurfa'da silahlı çatışma anı kamerada Tarafların kavgada kullandığı aletler dehşete düşürdü Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, döner bıçaklı, kamalı, bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken 30 kişi ise gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silahlı çatışma anı kamerada

Tarafların kavgada kullandığı aletler dehşete düşürdü

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı, döner bıçaklı, kamalı, bıçaklı ve silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken 30 kişi ise gözaltına alındı. Kavga anı ise saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ek binası yanında yaşandı. Dün Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber Caddesi ile Balıklıgöl önünde kavga eden grup, bu gün Şanlıurfa Toptancılar Merkezi içerisinde yeniden karşılaştı. Yaklaşık 40 kişinin karıştığı kavgada taraflar birbirlerine silahla ateş açarak döner bıçağı, kama, bıçak, taş ve sopa kullandı. İl Emniyet Müdürlüğü ek binası yanında yaşanan kavgaya hemen müdahale eden polisler, tarafları kısa sürede ayırdı. Kavgada 2 kişi yaralanırken 30 kişi de gözaltına alındı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kavgada kullanılan malzemeler şaşırttı

Olay yerinde ve çevredeki araçlarda arama yapan ekipler, aralarında döner bıçağı, kama, bıçak ve silahların da olduğu kavgada kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Tarafların kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırması ve silahlı çatışma anı ve mermilerden korunmaya çalışanlar yer alıyor.

Şanlıurfa'da silahlı çatışma anı kamerada
Şanlıurfa'da silahlı çatışma anı kamerada
Şanlıurfa'da silahlı çatışma anı kamerada
Şanlıurfa'da silahlı çatışma anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞİNASİ İNAN

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