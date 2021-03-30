Şanlıurfa'da "Şarj eden akıllı bank" uygulaması hizmete girdi
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Şanlıurfa'da "Şarj eden akıllı bank" uygulaması hizmete girdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 'Şarj eden akıllı bank' uygulaması hizmete girdi

Günümüz teknolojisinin vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar ve tabletler işlerimizi büyük oranda kolaylaştırıyor.

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Günümüz teknolojisinin vazgeçilmezi haline gelen akıllı telefonlar ve tabletler işlerimizi büyük oranda kolaylaştırıyor. Ancak erken biten bataryalar bizi yarı yolda bırakabiliyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların hizmetine sunulan "Şarj Eden Akıllı Bank" uygulaması bu sorunu ortadan kaldırıyor.

Güneşi en fazla alan illerden biri olan Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi Akıllı şehircilik ve inovasyon Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan güneş enerjisiyle çalışan "Şarj Eden Akıllı Bank' 'uygulamaları kentte üç farklı pilot bölge seçilerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, teknolojik imkanlardan en iyi şekilde yararlanarak yeni projeleri hizmete sunmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da halkın yoğun olarak kullandığı alanlardan Novada AVM önü, Kasaptaşı Parkı ve Turgut Özal Parkında hizmete sunulan ve güneş enerjisi ile çalışan akıllı banklar özellikle gençler tarafından çok beğenildi.

Dışarıda dolaşırken telefonlarının şarjının bittiğini dile getiren gençler, hizmete sunulan akıllı banklar sayesinde artık telefonlarını şarj edebildiklerini belirterek bu tarz yenilikçi uygulamaların artarak devam etmesini dilediler. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 'Şarj eden akıllı bank' uygulaması hizmete girdi
Şanlıurfa'da 'Şarj eden akıllı bank' uygulaması hizmete girdi
Şanlıurfa'da 'Şarj eden akıllı bank' uygulaması hizmete girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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