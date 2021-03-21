Şanlıurfa'da patlayıcılarla yakalanan 4 terörist tutuklandı

SURİYE'den yasa dışı yollarla sınırı geçtiği Şanlıurfa'da yakalanıp gözaltına alınan, içlerinden birinin bombalı eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 4 terörist tutuklandı.

Suriye'nin PKK/PYD denetimindeki Aynel Arap'dan yasa dışı yollarla Suruç'a geçen 4 kişi, devriye gezen bekçiler tarafından durdurup üst araması yapıp kimlik kontrolü yaptı. Bekçiler, elbiseleri dağınık ve ayakkabılarının çamurlu olduğunu tespit ettikleri şüphelilerin sınırdan geçmiş olabileceğini değerlendirdi.

Adları açıklanmayan şüphelilerden birinin, 2010 yılında PKK/YPG terör örgütüne katıldığı, PKK/KCK-PYD/YPG 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan Şanlıurfa 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce arandığı belirlendi. Teröristin, Suriye'de askeri, bomba ve suikast eylemi eğitimi aldığı, batı illerinde sansasyonel eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan teröristin sırt çantasında 100 el yapımı, 2 fabrikasyon fünye, 1 USB bellek ele geçirildi.Terörle Mücadele Şubesi'nde incelenen USB'de patlayıcıların saklandığı yerin bilgisine ulaşıldı. Şanlıurfa-Adıyaman karayolu 25'inci kilometresinde bulunan taş ocağında yapılan aramada bomba arama köpeği Raja'nın tepki vermesi üzerine toprağa gömülü, 10 kilo patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı, uman ekipler tarafından yerinde imha edildi.Teröristin sansasyonel eylem için 3 metropolde bombalı saldırı hazırlığında olduğu ifade edildi. Ayrıca teröristin yakalanması durumunda yerine yedek bir teröristin görevlendirildiği ancak USB belleğinde patlayıcıların ele geçmesi nedeniyle saldırının önlendiği kaydedildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK