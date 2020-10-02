Şanlıurfa'da park halindeki otomobil yandı
02.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:30
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halinde yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halinde yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, yeni hayvan pazarı oto parkında Abdullah Yaman'a ait 21 KK 307 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşlar ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.
Jandarma ekiplerinin de çevrede önlem aldığı yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı