Şanlıurfa'da park halindeki otomobil yandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halinde yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halinde yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, yeni hayvan pazarı oto parkında Abdullah Yaman'a ait 21 KK 307 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşlar ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Jandarma ekiplerinin de çevrede önlem aldığı yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı