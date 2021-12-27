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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

GAZİANTEP (İHA) - Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Dolunay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali Ö. idaresindeki 42 B 6005 plakalı Toyota marka otomobil, Osman K. kontrolündeki 63 AP 390 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında araçtan fırlayan ve gaz kaçıran LPG tankı, çevrede bulunan vatandaşları korkuttu. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, gaz kaçağını gidererek tehlikenin önüne geçti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

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