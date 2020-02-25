Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

25.02.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:44
Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

idaresindeki 63 AAL 643 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Bostancılar Mahallesi yakınlarında Yavuz yönetimindeki 16 EJ 414 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada Vahdettin Yavuz ile aynı araçtaki Emine Yavuz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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