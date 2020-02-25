Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Abdullah Yavuz idaresindeki 63 AAL 643 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Bostancılar Mahallesi yakınlarında Vahdettin Yavuz yönetimindeki 16 EJ 414 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada Vahdettin Yavuz ile aynı araçtaki Emine Yavuz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA