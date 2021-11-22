Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpmasıyla 5 kişi yaralandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Ömer Ötünç idaresindeki 63 ZS 059 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 25. kilometresinde bariyerlere çarptı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Halit, Kevser Nur, Hatice ve Türkan Ötünç yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet