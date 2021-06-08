ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
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ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi, yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi, yaralandı.

Ümit Doğan (25) yönetimindeki 02 BA 608 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü Doğan ile yanındaki Emine Doğan (25) ve Akşın Dilşah Doğan (1) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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