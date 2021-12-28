Şanlıurfa'da otomobil, kamyonetle çarpıştı 12 kişi yaralandı - Haberler
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Şanlıurfa'da otomobil, kamyonetle çarpıştı 12 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobil, kamyonetle çarpıştı 12 kişi yaralandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da otomobilin kamyonete arkadan çarptıktan sonra şarampole düşmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da otomobilin kamyonete arkadan çarptıktan sonra şarampole düşmesi sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi yaralandı.

İsmail A. idaresindeki 27 AFG 721 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 15'inci kilometresinde, aynı yönde seyreden Mustafa A.D'nin kullandığı 80 AAR 032 plakalı kamyonete arkadan çarptıktan sonra şarampole düştü.

Kazada, aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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