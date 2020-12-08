Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

08.12.2020 22:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 23:00
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet Işık idaresindeki 35 AK 3217 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 67. kilometresinde Hüseyin Tekinalp yönetimindeki 63 KY 509 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücülerden Işık ile otomobildeki Emine, Muhammet Yusuf ve Bünyamin Işık ile Kadriye Demir yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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