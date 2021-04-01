Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi, yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi, yaralandı.
Eşref Kızıl'ın kullandığı 31 ACF 874 plakalı otomobil, Altınova Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Derya Gül, Fatma Düzdaban, Esra Kızıl, Cihat Erkoç ile Ecrin Kızıl yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar