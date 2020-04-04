Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
04.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:20
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Aziz Arslan'ın kullandığı 34 MHT 71 plakalı otomobil, Suruç-Birecik Otoyolu 10. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada araçta bulunan Zekiye Arslan (62) yaralandı.
Arslan, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA