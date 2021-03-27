Şanlıurfa'da otobüs otomobile çarptı: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da otobüs otomobile çarptı: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da otobüs otomobile çarptı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otobüsün otomobille çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otobüsün otomobille çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mustafa Erol'un kullandığı 34 LSS 36 plakalı otobüs, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 15. kilometresinde aynı yönde seyreden Sabahattin Polat'ın idaresindeki 35 VA 081 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Gülbahar, Yusuf Ali ve Asya Polat yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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