Şanlıurfa'da odunluk yangını

Şanlıurfa'da bir evin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüp Nebi Mahallesi'nde Yusuf S'ye ait evin damındaki odunlukta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA