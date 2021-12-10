Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu - Haberler
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Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu
AA / Yasin Dikme - Haberler | Kültür Sanat

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, kara yolunda ölü bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, kara yolunda ölü bulundu.

Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu Karababa köprüsünde denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda bir çizgili sırtlan yattığını fark etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Ekipler, ölüm sebebini belirlemek için sırtlanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü.

Şanlıurfa'da nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan yolda ölü bulundu

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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