Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak - Haberler
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Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

ŞANLIURFA'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen '2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu'nda yerli ve yabancı bilim insanlarına, neolitik çağa ait önemli yerleşimler ile yürütülen kazı araştırmaları tanıtıldı.

ŞANLIURFA'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen '2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu'nda yerli ve yabancı bilim insanlarına, neolitik çağa ait önemli yerleşimler ile yürütülen kazı araştırmaları tanıtıldı. Toplantıda kazıların, 2021- 2024 yıllarında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe dahil 12 noktada yürütüleceği belirtildi.

Şanlıurfa ve çevresindeki neolitik çağa ait önemli yerleşimler ve yürütülen kazı araştırmalarının tanıtıldığı '2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu' düzenlendi. Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenler ile bilim insanlarının katıldığı toplantıda; Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Höyük olmak üzere 7 alanda sürdürülen arkeolojik kazılar değerlendirildi.

2021- 2024 yıllarında 12 noktada kazılar yürütüleceğinin açıklandığı toplantıda konuşan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, "2021 yılında ülkemizde yürütülmekte olan arkeolojik çalışmalar içinde neolitik döneme ait katman bulunan 35'ten fazla kazı çalışması ile 20'den fazla yüzey araştırması çalışması gerçekleştirilmektedir. Ülkemiz coğrafyasında geçmişten günümüze kadar hayat bulmuş ve uygarlıkların varisi hamisi olarak devraldığımız kültürel birikimin zenginliğiyle arkeolojik çalışmalara kültürel mirasımıza layık olacak titizlikte devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdoğan ise Anadolu'daki neolitik çağa ait önemli yerleşimler ve yürütülen kazı araştırmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Anadolu'nun, neolitik döneme dair çok sayıda bilgiyi toprağının altında sakladığını aktaran Özdoğan, "Geçmişte Anadolu'ya karşı bir ön yargı vardı. Kazılara destek konusunda sıkıntı yaşıyorduk ancak şimdi bu algı kırıldı. Herkes Anadolu'nun içinde barındırdığı o zenginliği gördü" diye konuştu.


Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri
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