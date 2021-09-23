Şanlıurfa'da, neolitik çağa yönelik 12 noktada kazı yapılacak

ŞANLIURFA'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca organize edilen '2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu'nda yerli ve yabancı bilim insanlarına, neolitik çağa ait önemli yerleşimler ile yürütülen kazı araştırmaları tanıtıldı. Toplantıda kazıların, 2021- 2024 yıllarında UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'deki dikili taşların benzerlerinin bulunduğu Karahantepe dahil 12 noktada yürütüleceği belirtildi.

Şanlıurfa ve çevresindeki neolitik çağa ait önemli yerleşimler ve yürütülen kazı araştırmalarının tanıtıldığı '2023 Dünya Neolitik Kongresi Ön Tanıtım Sempozyumu' düzenlendi. Türkiye'den ve yurt dışından akademisyenler ile bilim insanlarının katıldığı toplantıda; Göbeklitepe, Karahantepe, Gürcütepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve Yeni Mahalle Höyük olmak üzere 7 alanda sürdürülen arkeolojik kazılar değerlendirildi.