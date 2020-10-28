Şanlıurfa'da mezarlıklarda kandil yoğunluğu

Şanlıurfa'da Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Şanlıurfa'da Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar mezarlıklara akın etti.

Şanlıurfa'da Mevlit Kandili dolayısıyla mezarlıklarda yoğunluk yaşandı. Kandil gününde vatandaşlar mezarlıklara adeta akın ederek yakınlarının kabrini ziyaret etti. Şanlıurfa Bediüzzaman Aile Mezarlığında yakınlarının kabrini ziyaret eden vatandaşlar, burada dualar edip Kur'an-ı Kerim okudu. Bazı vatandaşlar yakınlarının kabri başında duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarını tutamadı.

Mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlardan Mehmet Ziya Demirbaş, kandilde yakınlarının kabrini ziyaret ettiğini belirterek, "Mevlidi Nebi Haftası ve bugün peygamber efendimizin doğum günü. Bugünü inşallah hep birlikte idrak edeceğiz. Tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum" dedi.

Yakınlarının mezarını ziyaret eden vatandaşlardan Mehmet Çerkez ise "Ben de rahmetli babamı bugün ziyarete geldim. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet etsin. Bütün ölmüşlerimiz cennetlik olsun. Bizler vefat eden yakınlarımızı ziyarete bulunmazsak belki ilerde çocuklarımız da bizleri ziyaret etmez. Çok şükür biz de bu mübarek günde yakınlarımızı ziyaret edip dualarımızı ettik" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Müslüm Bayır da, "Bütün Müslüman aleminin Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Sadece Mevlid Kandili'nde değil de diğer günlerde de yakınlarımızı ziyarete bulunup mezarlarımızın bakımlarını yapmalıyız. Mezarlıklarımız bizim kutsal yerlerimizdir. Mezarlıkları bol bol ziyaret edip dua okumamız lazım diye düşünüyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı