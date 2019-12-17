Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 1 yaralı

17.12.2019 21:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 21:42

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde metruk evin bir bölümünün çökmesi sonucu bir çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kullanılmayan evin bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

O sırada evin yakınlarında oynayan F.K. (8) çöken evden dağılan moloz parçalarının üzerine düşmesi nedeniyle yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan F.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA