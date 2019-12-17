Şanlıurfa'da metruk ev çöktü: 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde metruk evin bir bölümünün çökmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde metruk evin bir bölümünün çökmesi sonucu bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde kullanılmayan evin bir bölümü henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
O sırada evin yakınlarında oynayan F.K. (8) çöken evden dağılan moloz parçalarının üzerine düşmesi nedeniyle yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan F.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.