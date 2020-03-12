Şanlıurfa'da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni - Haber
Şanlıurfa, Hilvan, Güncel

Şanlıurfa'da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "İstiklal Marşı"nın kabulünün 99'uncu yıldönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle, Hilvan ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

12.03.2020 18:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:09
Şanlıurfa'da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "İstiklal Marşı"nın kabulünün 99'uncu yıldönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü münasebetiyle, Hilvan ilçesinde düzenlenen programa katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde, Hilvan Ortaokulu öğrencileri tarafından Hilvan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Hilvan Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, İl Sağlık Müdürü M. Emre Erkuş, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Faruk Bayuk ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un, "İstiklal Marşı"nda ve diğer tüm şiirlerinde bahsettiği büyük kahramanlığın mimarları olan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını da şükranla anan Vali Erin, o mücadelenin bugün de farklı şekilde devam ettiğini söyledi. "İstiklal Marşı"nda da bahsedilen vatan, millet, bayrak ve kutsal değerlerimiz için büyük bir mücadele azmi ortaya koyarak ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizi de rahmet ve minnetle anan Vali Erin, gazilere de sağlıklı ve uzun ömürler diledi.


Vali Erin, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan "İstiklal Marşı"nı yazdıran koşulların, hiçbir zaman akıllardan çıkarılmaması gerektiğini ifade ederek, "Milli birlik ve beraberlik ruhunu muhafaza etmek, milletimize, ecdadımıza, geçmişimize yaraşır bir anlayış ortaya koyma zorunluluğumuzu ifade etmek lazım." diye konuştu.


Öğrencilerin okuduğu şiirler, İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa bir tiyatro ve çeşitli sahne gösterileri ile devam eden program sonunda, "İstiklal Marşı"nı güzel okuma yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.


Program sonunda okul idarecileri ve öğretmenlerle bir toplantı yapan Vali Erin, gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin ağır bir sorumluluğu olduğunu hatırlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Haber
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi Haber
Koronavirüs açıklaması yapan Cumhurbaşkanı yayında krize girdi
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar Haber
İstanbul'da içi hınca hınç dolu minibüsü silahla taradılar
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşlar akın etti! 1 günde 6,5 ton sattı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Çekya, koronavirüs salgını nedeniyle OHAL ilan etti
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İnşaat işçisi olarak çalıştığı okulda 27 yıl sonra konferans verdi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
İş Bankası'ndan emekli müşterilerine 1.000 TL'ye varan promosyon ödemesi
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Çin'de koronavirüsü atlatan İngiliz vatandaşı, yaşadığı süreci anlattı
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Bakan Varank'tan ABD'nin koronavirüs kararını Türkiye fotoğrafıyla servis eden gazeteye sert tepki
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
La Liga yönetimi, 1. ve 2. Lig karşılaşmalarını 2 haftalığına askıya aldı
Mardinli ustanın 300 bin TL'ye satışa çıkardığı tespihe Dubai'den alıcı çıktı
Mardinli ustanın 300 bin TL'ye satışa çıkardığı tespihe Dubai'den alıcı çıktı
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Tekirdağ'daki 2 kuyuda bulunan doğal gaz Trakya'nın 15 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Meral Akşener James Jeffrey Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Can Yaman Melis Türk Müslüm Gürses
Spor Falcao Ersun Yanal Metin Oktay Ali Palabıyık Fatih Karagümrük
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 'Mehmet Akif Ersoy' anma töreni - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 18:27:03. #1.14#