Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 5 yaralı

Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

22.02.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:40
Şanlıurfa'da lastiği patlayan otomobil devrildi: 5 yaralı

'da lastiği patlayan otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Mehmet 'in (44) kullandığı 27 BDK 02 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolu 37. kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu takla atarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hatun (62), Ramazan (22) ve Sinan Demir (65) ile Abdulkadir Temel (22) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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