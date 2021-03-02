Şanlıurfa'da kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı
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Şanlıurfa'da kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı

02.03.2021 19:02 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:06

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, düşük riskli kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da işletmelerin açılması Lokantanın dışından görünüm İşletmeci İbrahim Yüksekyayla ile röportaj Müşterilerden ciğer yiyen Berat Yıldız ile röportaj Şanlıurfa'da kontrollü normalleşme...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, düşük riskli kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da işletmelerin açılması

Lokantanın dışından görünüm

İşletmeci İbrahim Yüksekyayla ile röportaj

Müşterilerden ciğer yiyen Berat Yıldız ile röportaj Şanlıurfa'da kontrollü normalleşme süreciyle restoran, kafeterya, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler yüzde 50 kapasiteyle hizmet vermeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre, düşük riskli kentler arasında bulunan Şanlıurfa'da, işletme sahipleri uzun süre sonra iş yerlerini açmanın mutluluğunu yaşadı.

Kurallar çerçevesinde müşterilerini ağırlayan işletmelere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kentteki ciğercilerden İbrahim Yüksek, yeniden tezgahlarını açarak müşterileriyle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

İş yerlerinde hijyen tedbirlerini aldıklarını belirten Yüksek, "Masalarımıza dezenfektanlarımızı koyduk, temizlik ve hijyen kurallarına uyacağız. Müşteriler bizden daha çok sevindi. Paket servisinde istenilen lezzet alınmıyor çünkü ciğerin yerinde yenmesi lazım.

Bu durumdan hem biz hem halkımız memnun oldu." diye konuştu.

Ciğer yiyen Berat Yıldız ise uzun bir aranın ardından mangalda ciğer keyfini yaşadığını dile getirdi.

Şanlıurfa'da kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı
Şanlıurfa'da kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı
Şanlıurfa'da kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı
Şanlıurfa'da kontrollü normalleşme sürecinde işletmeler hizmete açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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