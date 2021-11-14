KARAKÖPRÜ, ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bariyerleri parçalayıp karşı şeride uçtu. Kazada hurdaya dönen araçtaki iki kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, merkeze doğru seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride uçtu. Ağır yaralanan araçtaki iki kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.