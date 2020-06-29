Şanlıurfa'da komşu aileler arasında 'duvar' kavgası: 13 yaralı Şanlıurfa'da komşu aileler arasında 'duvar' kavgası: 13 yaralıŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, komşu iki aile arasında, 'istinat duvarı' meselesi yüzünden çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da komşu aileler arasında 'duvar' kavgası: 13 yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, komşu iki aile arasında, 'istinat duvarı' meselesi yüzünden çıkan taş, sopa ve bıçaklı kavgada 13 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin çevresine istinat duvarı örmek isteyen Aloglu ailesi ile duvarın kendi arazileri içinde yapıldığını öne süren Kaçar ailesinin bireyleri arasında tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma büyüyerek taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada yaralanan 13 kişi, sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yeni bir olay yaşanmaması için mahalle ve hastane çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kavgaya karışılanları belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA