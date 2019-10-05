Şanlıurfa'da kent konseyi seçimi yapıldı

05.10.2019 19:36

Şanlıurfa'da Kent Konseyi seçimli genel kurulu yoğun katılımla gerçekleşti. Seçimi M. Adil Saraç 127 oy alarak başkan seçildi.



Şanlıurfa Kent Konseyi seçimli genel kurulu toplantısı Şair Nabi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konseyde Divan Kurulu oluşturuldu. Kurulda yer almak için iki liste yarıştı. Seçimlerde toplam 187 kişi oy kullanırken, Mehmet Akbaş 60 oy alırken, M. Adil Saraç ise 127 oy alarak başkan seçildi. Öte yandan yürütme kurulu listelerinde ise Mehmet Akbaş'ın listesi 64 oy alırken, M. Adil Saraç'ın yürütme kurulu listesi ise 125 oy alarak seçimi kazanan taraf oldu.



"El ele verip Şanlıurfa'yı yükselteceğiz"



Şanlıurfa'yı turizm cazibe merkezi haline getireceklerinin belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Bizler Büyükşehir Belediyesi olarak her bir kurum ve kuruluşumuzun gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde çalışmalar yapmasını ve iş birliği kurmasını istiyoruz. Dünyada ne konuşuldu ise dünyada ne ilerlediyse biz onu Şanlıurfa'ya alıp getireceğiz. Şanlıurfa'mız hep birlikte ortak akıl ile hareket ederek büyüyecek, değişecek ve gelişecektir. Her potansiyelin olduğu Şanlıurfa'yı el ele verip yükselteceğiz" diye konuştu.



Kent Konseyi Başkanlık seçimini kazanan M. Adil Saraç kazananın Şanlıurfa olduğunu belirterek, söz konusu Şanlıurfa'ya hizmet ise herkes ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu söyledi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA