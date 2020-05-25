Şanlıurfa'da karantinadaki vatandaşların ihtiyacını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması yapılan binadaki kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması yapılan binadaki kişilerin ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
Dikili Mahallesi'nde karantina uygulaması nedeniyle önlem alan polis ekipleri, binaya giriş çıkışlara izin vermiyor.
İhtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildiren vatandaşların ihtiyaçları Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş başkanlığındaki "Vefa Sosyal Destek Grubu" bünyesinde oluşturulan ekiplerce karşılanıyor.
Bildirilen ihtiyaçlar, destek grubu tarafından kısa sürede temin edilerek karantina altındaki binanın girişine getiriliyor.
Temin edilen malzemeler, güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktasında talepte bulunan kişiye teslim ediliyor.
Kaynak: AA