Şanlıurfa'da kamyonetin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
AA / Abdullah Akkurt - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
A.H'nin (37) kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Sütlüce Mahallesi'nde 1 yaşındaki Yunus Emre Arıkbulmuş'a çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, Arıkbulmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü A.H. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Abdullah Akkurt - Son Dakika Haberleri