Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı
AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Şanlıurfa'da kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 16 bin 944 lira idari para cezası verildi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 16 bin 944 lira idari para cezası verildi.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarda gerçekleştirilen kontrollerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.
Kaçak avlanan kişilere toplam 16 bin 944 lira ceza uygulandı.
Avlanan kınalı keklikler ile kafeslere el konuldu.
AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel