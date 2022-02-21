Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı - Haberler
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı

Şanlıurfa'da kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 16 bin 944 lira idari para cezası verildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 16 bin 944 lira idari para cezası verildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarda gerçekleştirilen kontrollerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Kaçak avlanan kişilere toplam 16 bin 944 lira ceza uygulandı.

Avlanan kınalı keklikler ile kafeslere el konuldu.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

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