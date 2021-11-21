Şanlıurfa'da kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı
AA / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da fiberoptik kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da fiberoptik kablo çalarken suçüstü yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde fiberoptik kabloların bazı kişilerce kesilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Bölgeye gelen ekipler, şüpheliler M.D. ve M.A'yı rögar kapaklarını kaldırarak kabloları çalmaya çalışırken suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tarafından tutuklandı.