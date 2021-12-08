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Şanlıurfa'da jandarmadan kaçan araçta kadın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da jandarmadan kaçan araçta kadın cesedi bulundu
AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, jandarmanın kontrol noktasından kaçan otomobilde kadın cesedi bulundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, jandarmanın kontrol noktasından kaçan otomobilde kadın cesedi bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır-Siverek kara yolundaki kontrol noktasında sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilin durdurulması için takip başlattı.

Otomobilin Siverek Devlet Hastanesi'ne girdiğini belirleyen ekipler aracı burada buldu. Aracın ön yolcu koltuğundaki Ö.Z. isimli kadının kafasından silahla vurulması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının eski eşi olduğu tespit edilen araç sürücüsü M.A. gözaltına alınırken, boşanmış çiftin 6 yaşındaki kızının da aracın arka koltuğunda olduğu öğrenildi.

Otomobilde 1 ruhsatsız tabanca ele geçiren ekipler, cinayet şüphelisi M.A'yı Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

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AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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